Перед уходом из дома высыпьте в мусорное ведро пару ложек соды: эффект ошеломит

Новый сезон приносит новые вызовы, включая заботы о хозяйственном быте. Как можно избежать неприятных запахов мусора и сохранить чистоту дома, когда вы уходите на работу? Эксперты из Телеграм-канала «Хитрая Хозяйка» предлагают простой совет.

Оказывается, решение лежит в обычной пищевой соде – она может стать вашим верным помощником в борьбе с амбре из мусорного ведра. При смене мусорного пакета просто добавьте две столовые ложки соды в новый мешок и закройте его крышкой. Сода обладает удивительными абсорбирующими свойствами, способными побороть даже самые упорные запахи.

Больше вам не нужно беспокоиться о том, что по возвращении домой вас ждет неприятный запах. Благодаря этому простому совету вы сможете наслаждаться чистотой и свежестью в вашем доме, не тратя время на экстренные меры. Пишут «Хибины».