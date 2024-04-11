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Перед уходом из дома насыпьте в ведро для мусора пару ложек соды: эффект ошеломит

Перед уходом из дома насыпьте в ведро для мусора пару ложек соды: эффект ошеломит

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Новый сезон приносит с собой новые вызовы, включая проблемы хозяйственного быта.

Как сохранить спокойствие, уходя на работу, зная, что неприятный запах от мусора не испортит атмосферу вашего дома? Эксперты из Телеграм-канала «Хитрая Хозяйка» делают интересное открытие, которое поможет избавиться от этой неприятности.

Оказывается, решение проблемы просто: обычная пищевая сода – ваш надежный союзник в борьбе с запахами из мусорного ведра. При смене мусорного пакета просто добавьте две столовые ложки соды в новый пакет и закройте ведро крышкой. Сода обладает замечательными абсорбирующими свойствами, способными побороть даже самые настойчивые запахи.

Теперь вам не нужно беспокоиться о том, что по возвращении домой вас ожидает неприятный запах от мусора. Благодаря этому простому совету, вы сможете наслаждаться чистотой и свежестью вашего дома, не тратя время на срочные меры, как сообщает издание «Хибины».

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