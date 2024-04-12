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Перед уходом из дома насыпьте в ведро для мусора несколько ложек соды: эффект ошеломит

Перед уходом из дома насыпьте в ведро для мусора несколько ложек соды: эффект ошеломит

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Новый сезон приносит свои вызовы, включая вопросы бытового управления.

Как оставаться спокойными, уходя на работу, зная, что неприятный запах мусора испортит атмосферу вашего дома? Секрет, который поможет избавиться от этой проблемы, раскрывают эксперты из Телеграм-канала "Хитрая Хозяйка".

Известно, что обычная пищевая сода станет вашим надежным союзником в победе над запахом из мусорного ведра. Просто насыпьте две столовые ложки соды в новый мусорный пакет при его смене и закройте ведро крышкой. Сода обладает уникальными абсорбирующими свойствами, способными устранить даже самые застойные запахи.

Благодаря этому простому совету больше не нужно беспокоиться о неприятном "мусорном" запахе в вашем доме по приходу с работы. Вы сможете наслаждаться свежестью и чистотой в вашем жилище, используя этот легкий и эффективный метод, сообщает информационный ресурс «Хибины».

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