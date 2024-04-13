Перед уходом из дома насыпьте в ведро для мусора 2 ложки соды: эффект ошеломит

Новый сезон приносит новые вызовы, в том числе и вопросы бытового хозяйства. Как сохранить спокойствие, уходя на работу, зная, что неприятный запах мусора не будет портить атмосферу вашего дома? Специалисты из Телеграм-канала «Хитрая Хозяйка» раскрывают секрет, который поможет решить эту проблему.

Оказывается, решение простое: обычная пищевая сода станет вашим надежным союзником в борьбе с запахами из мусорного ведра. При смене мусорного пакета просто добавьте две столовые ложки соды в новый пакет и закройте ведро крышкой. Сода обладает поразительными абсорбирующими свойствами, способными устранить даже самые упорные запахи.

Больше не нужно беспокоиться о том, что по возвращении домой вас встретит неприятный «мусорный» запах. Благодаря этому простому приему вы сможете наслаждаться чистотой и свежестью в вашем доме, не тратя времени на крайние меры, сообщает издание «Хибины».