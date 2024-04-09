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Перед уходом из дома насыпьте в мусорное ведро 2 ложки соды: эффект ошеломит

Перед уходом из дома насыпьте в мусорное ведро 2 ложки соды: эффект ошеломит

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Начался новый сезон, что означает, что перед нами стоят новые вызовы, включая вопросы хозяйственного быта. Как оставаться спокойными, уходя на работу, не беспокоясь о неприятном запахе мусора, который может испортить атмосферу дома? Эксперты телеграм-канала «Хитрая Хозяйка» раскрывают секрет, который поможет решить эту проблему.

Оказывается, ответ прост: обычная пищевая сода – ваш надежный помощник в борьбе с запахом из мусорного ведра. При смене мусорного пакета просто посыпьте две столовые ложки соды в новый пакет и закройте ведро крышкой. Сода обладает удивительными абсорбирующими свойствами, способными устранить даже самые настойчивые запахи.

Благодаря этому простому совету, вам больше не нужно беспокоиться о том, что при возвращении домой вас встретит неприятный «мусорный» запах. Вы сможете наслаждаться чистотой и свежестью в вашем доме, не тратя время на экстренные меры, сообщает «Хибины».

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