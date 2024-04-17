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Пенсию снова повысят на 10%: в России пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Пенсию снова повысят на 10%: в России пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

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Сергей Власов, специалист по пенсионным вопросам, объявил о планах введения дополнительных выплат для пенсионеров в ближайшем будущем.

По его словам, размеры пенсий будут увеличены на 10 процентов от текущего уровня, что представляет собой одно из крупнейших повышений за последние десять лет. Это изменение затронет социальные пенсии.

В начале текущего года уже произошло увеличение размеров страховых пенсий в России на 7,5 процента, однако оно затрагивало лишь неработающих пенсионеров. Планируется, что в апреле будет проведена индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и выплаты в случае потери кормильца. В этом году прирост также составит 7,5 процента, аналогично страховым пенсиям.

В последующие годы планируется изменить размер индексации. Рост социальных и государственных пенсий будет происходить с учетом увеличения прожиточного минимума. По прогнозам, начиная с апреля 2025 года социальные выплаты увеличатся на 9,5 процента, а в 2026 году индексация составит 10,3 процента.

По планам Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достигнуть отметки в 14,955 рублей. Предстоящее увеличение будет одним из крупнейших за последние годы, за исключением 2022 года. С начала 2015 года размеры выплат увеличивались на 2-6 процентов, и лишь в 2017 году пенсии повысились всего на 1,5 процента.

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