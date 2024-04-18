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Пенсию снова повысят на 10%: в РФ пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Пенсию снова повысят на 10%: в РФ пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

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Пенсионный эксперт Сергей Власов объявил о планируемом введении дополнительных выплат для пенсионеров в ближайшее время.

По его словам, размеры пенсий будут повышены на 10 процентов от текущего уровня, что является одним из самых значительных увеличений за последние 10 лет. Это изменение касается социальных пенсий.

В начале текущего года страховые пенсии в России были увеличены на 7,5 процента, однако данное изменение затронуло лишь пенсионеров, не находящихся в трудовом отпуске. Планируется, что в апреле будет произведена индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и выплаты в случае потери кормильца. По оценкам, в текущем году прирост также составит 7,5 процента, что соответствует уровню страховых пенсий.

Однако с учетом последующих лет изменится размер индексации. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут увеличиваться с учетом роста прожиточного минимума. По прогнозам, начиная с апреля 2025 года социальные выплаты увеличатся на 9,5 процента, а к 2026 году индексация составит 10,3 процента.

По планам Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достигнуть отметки в 14 955 рублей. Предстоящая индексация будет одной из наибольших за последние годы, за исключением 2022 года. С 2015 года размеры выплат увеличивались на 2-6 процентов, а в 2017 году пенсии выросли всего на 1,5 процента.

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