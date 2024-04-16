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Пенсию снова повысят на 10%: российских пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Пенсию снова повысят на 10%: российских пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

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Планируется, что пенсионеры получат дополнительные выплаты в ближайшем будущем, как объявил пенсионный специалист Сергей Власов.

Размеры пенсий будут увеличены на 10 процентов от текущего уровня, что станет одним из самых существенных повышений за последнее десятилетие. Это нововведение затронет социальные пенсии.

В начале текущего года страховые пенсии в России были увеличены на 7,5 процента, но это изменение касалось лишь пенсионеров, не работающих. В апреле планируется проиндексировать социальные выплаты, включая пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Прирост в этом году также составит 7,5 процента, аналогично страховым пенсиям.

В последующие годы изменится методика индексации. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут увеличиваться с учетом роста прожиточного минимума. Прогнозируемые показатели на следующие два года уже определены: начиная с апреля 2025 года социальные выплаты вырастут на 9,5 процента, а в 2026 году индексация составит 10,3 процента.

По планам Минтруда к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достигнуть 14 955 рублей. Предстоящая индексация будет одной из наиболее значительных за последние годы, за исключением аномального 2022 года. С 2015 года размеры выплат увеличивались на 2-6 процентов, а в 2017 году повышение составило всего 1,5 процента.

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