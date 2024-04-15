Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Пенсионный специалист Сергей Власов объявил о скором введении дополнительных выплат для пенсионеров.

Размеры пенсий планируется увеличить на 10 процентов от текущего уровня, что станет одним из наиболее значительных увеличений за последние десять лет, и это изменение затронет социальные пенсии.

Ранее в этом году страховые пенсии в России выросли на 7,5 процента, но это изменение касалось лишь пенсионеров, не работающих. Предполагается, что в апреле будет произведена индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Увеличение в этом году составит также 7,5 процента, аналогично страховым пенсиям.

Однако, в последующие периоды планируется изменить размер индексации. Социальные и государственные пенсии будут повышаться с учетом инфляции. Предполагаемые показатели на ближайшие два года уже определены: с апреля 2025 года социальные выплаты увеличатся на 9,5 процента, а в 2026 году индексация составит 10,3 процента.

По данным Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достигнуть уровня 14 955 рублей. Предстоящее увеличение будет одним из крупнейших за последние несколько лет, за исключением аномального 2022 года. С 2015 года размеры выплат увеличивались от 2 до 6 процентов, а в 2017 году пенсии выросли всего на 1,5 процента.