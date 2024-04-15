Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Пенсию снова повысят на 10%: пенсионеров коснется рекордная за последнее время индексация

Подписаться в Telegram

Пенсионный специалист Сергей Власов объявил о скором введении дополнительных выплат для пенсионеров.

Размеры пенсий планируется увеличить на 10 процентов от текущего уровня, что станет одним из наиболее значительных увеличений за последние десять лет, и это изменение затронет социальные пенсии.

Ранее в этом году страховые пенсии в России выросли на 7,5 процента, но это изменение касалось лишь пенсионеров, не работающих. Предполагается, что в апреле будет произведена индексация социальных выплат, включая пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Увеличение в этом году составит также 7,5 процента, аналогично страховым пенсиям.

Однако, в последующие периоды планируется изменить размер индексации. Социальные и государственные пенсии будут повышаться с учетом инфляции. Предполагаемые показатели на ближайшие два года уже определены: с апреля 2025 года социальные выплаты увеличатся на 9,5 процента, а в 2026 году индексация составит 10,3 процента.

По данным Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достигнуть уровня 14 955 рублей. Предстоящее увеличение будет одним из крупнейших за последние несколько лет, за исключением аномального 2022 года. С 2015 года размеры выплат увеличивались от 2 до 6 процентов, а в 2017 году пенсии выросли всего на 1,5 процента.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

7 часов назад

Студент из Казани выкупил у «дочки» «Ашана» 40 ТЦ

Новости Татарстана

7 часов назад

Вернувшийся из зоны СВО житель Набережных Челнов забрал детей у пьющей жены

обработка барьера

Новости Татарстана

день назад

Артем Лукоянов рассказал о своем будущем в «Ак Барсе»

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения

монтаж потолка из гипсокартона цена в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Родным умершего после пыток в полиции татарстанца выплатят 3,8 миллионов рублей

Новости Татарстана

8 часов назад

Работники казанского кладбища «Курган» опровергли размытие могил

Новости Татарстана

день назад

Прокуратура РТ проводит проверку после столкновения паромов на Волге

Новости Татарстана

12 часов назад

В Тукаевском районе Татарстана отец и сын получили удар током
Новости Татарстана
11 часов назад

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

В Республике Татарстан ввели новую меру поддержки многодетным

Новости Татарстана

3 часа назад

Инновационные ТЭНы для радиаторов отопления: современные решения для эффективного обогрева

Новости Татарстана

5 часов назад

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев начал писать книгу о женских криминальных бандах

Новости Татарстана

8 часов назад

Пожар на Малой Крыловке в Казани локализован

Новости Татарстана

8 часов назад

Мэр Набережных Челнов поручил провести ремонт разбитых большегрузами дорог
В Казани для помощи семьям участников СВО с начала 2024 года выделили 22 млн рублей
Новости Татарстана
5 часов назад

В Казани для помощи семьям участников СВО с начала 2024 года выделили 22 млн рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани водитель сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Новости Татарстана

11 часов назад

Власти Татарстана попросили обеспечить всем регионам закупку лекарств от редких болезней

Новости Татарстана

13 часов назад

В Советском районе Казани без воды остались общежитие КФУ и детсады
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.