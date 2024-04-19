Пенсию снова повысят на 10%: граждан, получающих пенсии, коснется рекордная за последнее время индексация

Пенсионный эксперт Сергей Власов объявил о введении дополнительных выплат для пенсионеров в ближайшем будущем.

Размеры пенсий планируется увеличить на 10 процентов от текущего уровня, что является одним из самых существенных повышений за последнее десятилетие. Это изменение затронет социальные пенсии.

В начале текущего года страховые пенсии в России были увеличены на 7,5 процента, однако эта корректировка касалась только пенсионеров, не сочетающих пенсию с работой. Планируется, что в апреле также будет проведена индексация социальных выплат, включая пенсии по возрасту, инвалидности и по случаю потери кормильца. В этом году увеличение составит также 7,5 процента, как и у страховых пенсий.

Однако в последующие годы процент индексации изменится. Социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению будут повышаться с учетом увеличения прожиточного минимума. Ожидаемые показатели на следующие два года уже рассчитаны: начиная с апреля 2025 года социальные выплаты увеличатся на 9,5 процента, а в 2026 году индексация составит 10,3 процента.

По данным Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достичь уровня в 14 955 рублей. Предстоящее увеличение будет одним из крупнейших за последние годы, за исключением 2022 года. С 2015 года размер выплат увеличивался на 2-6 процентов, а в 2017 году пенсии выросли всего на 1,5 процента.