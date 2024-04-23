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«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

newizv.ru

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С начала 2019 года в России ведется пенсионная реформа, предполагающая увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин к 2028 году. Вместе с тем, система накопительной пенсии, оставшаяся без изменений после реформ, открывает возможности для досрочного завершения трудовой деятельности.

Основные характеристики накопительной пенсии

Согласно пенсионному эксперту Сергею Власову, участие в накопительной пенсии дает право на получение пенсионных выплат начиная с 55 или 60 лет. Эти выплаты финансируются за счет инвестиций пенсионных фондов, в которые вносятся личные взносы участников.

Как начать получать досрочную пенсию

Для активации досрочных выплат необходимо подать заявление в пенсионный фонд, где хранятся ваши накопления. Выплаты будут производиться до момента начала выплат страховой пенсии, которая финансируется из федерального бюджета.

Инновации 2023 года

С 2023 года введены нововведения, касающиеся информирования о пенсионных накоплениях. Теперь данная информация доступна как от государственных, так и от негосударственных пенсионных фондов, что улучшает возможности россиян для планирования своей пенсии.

Преимущества и риски накопительной пенсии

Преимущества:

  • Возможность досрочного выхода на пенсию.
  • Защита дополнительного дохода от инфляции.
  • Право передачи накоплений наследникам.

Риски:

  • Необходимость самостоятельного накопления средств.
  • Зависимость выплат от доходности инвестиций фонда.
  • Стратегии планирования пенсионных активов

Подход к накопительной пенсии должен быть многоаспектным, включая оценку личных финансовых возможностей и текущих рыночных условий. Стратегия должна сочетать участие в накопительной пенсии с инвестициями в негосударственные пенсионные фонды и личные сбережения для обеспечения комфортного уровня жизни на пенсии.

По последним данным, около 10 миллионов граждан России участвуют в накопительной пенсии, что делает этот инструмент важной частью национальной системы социального обеспечения. Активное включение в накопительную программу позволяет гражданам более полно контролировать свое финансовое будущее и способствует ответственному подходу к планированию своих старческих лет.

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