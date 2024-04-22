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«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: люди не могут поверить своему счастью

«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: люди не могут поверить своему счастью

bangkokbook.ru

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С 2019 года в Российской Федерации реализуется пенсионная реформа, предусматривающая постепенное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Однако многие россияне могут рассчитывать на досрочный выход на пенсию благодаря системе накопительной пенсии, которая осталась неизменной в ходе последних реформ.

Возможности накопительной пенсии

Пенсионный эксперт Сергей Власов объясняет, что граждане, активно участвующие в формировании пенсионных накоплений, могут начать получать выплаты уже в 55 или 60 лет. Эти выплаты осуществляются за счет средств, инвестированных через пенсионные фонды из личных взносов каждого участника.

Процесс получения досрочной пенсии

Для начала получения досрочной пенсии необходимо обратиться в пенсионный фонд, где хранятся ваши накопления, с соответствующим заявлением. Выплаты будут производиться до момента назначения страховой пенсии, финансируемой из государственного бюджета.

Нововведения 2023 года

С 2023 года вступают в силу новые правила информирования граждан о наличии пенсионных накоплений. Теперь такая информация будет предоставляться не только Социальным фондом России, но и негосударственными пенсионными фондами. Это дает больше возможностей для россиян узнать о своих накоплениях и использовать их для досрочного выхода на пенсию.

Преимущества и недостатки накопительной пенсии

Преимущества:

  • Возможность досрочного выхода на пенсию на 5-10 лет раньше.
  • Дополнительный источник дохода в пенсионном возрасте, защищенный от инфляции.
  • Возможность передачи накоплений наследникам.

Недостатки:

  • Необходимость самостоятельно накапливать средства на пенсию, что может влиять на текущий доход.
  • Выплаты зависят от инвестиционного дохода фонда, который может быть переменным.

Рекомендации по планированию

Формирование накопительной пенсии — это индивидуальный выбор, который должен учитывать финансовые возможности, склонность к риску и желаемый уровень жизни в пенсионном возрасте. Рассматривать накопительную пенсию следует в комплексе с другими способами планирования пенсионного обеспечения, включая вложения в негосударственные пенсионные фонды и личные сбережения.

В настоящее время, по данным Пенсионного фонда России, около 10 миллионов граждан участвуют в формировании накопительной пенсии, что делает этот инструмент важной частью пенсионной системы страны. Возможность досрочного выхода на пенсию является значительным стимулом для участия в накопительной программе, предоставляя гражданам больше контроля над своим будущим.

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