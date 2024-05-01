«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: граждане не могут поверить в это

С 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, планируемое к завершению к 2028 году. В этом контексте, для тех, кто стремится выйти на пенсию раньше, стала доступна накопительная пенсионная система.

Пенсионный эксперт Сергей Власов поясняет, что участники системы, активно накапливающие средства, могут начать получать пенсионные выплаты уже в 55 или 60 лет. Это возможно благодаря их инвестициям в пенсионные фонды. Чтобы активировать выплаты, необходимо подать заявление в выбранный пенсионный фонд.

С 2023 года введены новые правила, обязывающие как Социальный фонд России, так и негосударственные пенсионные фонды регулярно информировать участников о состоянии их накоплений. Это значительно упрощает процесс управления личными финансами и планирование досрочного выхода на пенсию.

Преимущества накопительной пенсии включают возможность досрочного выхода на пенсию, дополнительный доход, защищенный от инфляции, и возможность передачи накоплений наследникам. Однако существует риск, что размер выплат будет зависеть от доходности пенсионного фонда, что требует активного управления своими инвестициями.

Эффективное планирование пенсии требует анализа личных финансов и определения желаемого уровня жизни после завершения карьеры. Согласно Пенсионному фонду России, около 10 миллионов граждан уже участвуют в накопительной пенсионной программе, средний размер накоплений в которой составляет от 80 до 120 тысяч рублей.

Накопительная пенсия становится ключевым элементом системы социального обеспечения в России, предлагая значительную финансовую поддержку в старости и помогая создать надежный финансовый фундамент для будущего каждого участника.