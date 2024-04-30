«Пенсионный возраст вернут к отметке 55/60 лет»: граждане не могут поверить своему счастью

С 2019 года Россия внедряет поэтапное повышение пенсионного возраста, которое должно достичь 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Однако для желающих уйти на пенсию раньше появилась возможность воспользоваться накопительной пенсионной системой.

Пенсионный эксперт Сергей Власов объясняет, что граждане, активно участвующие в формировании своих пенсионных накоплений, могут начинать получать выплаты в возрасте 55 или 60 лет. Это стало возможным благодаря их инвестициям в пенсионные фонды. Для начала выплат требуется подать заявление в соответствующий фонд.

С 2023 года введены обязательные требования для Социального фонда России и негосударственных пенсионных фондов информировать граждан о состоянии их накоплений. Это упрощает управление личными финансами и планирование досрочного выхода на пенсию.

Преимущества включают возможность досрочного выхода на пенсию, дополнительный доход, защищённый от инфляции, и передачу накоплений наследникам. Среди рисков — необходимость самостоятельного накопления средств и зависимость выплат от доходности пенсионного фонда.

Эффективное планирование пенсии с учетом накопительной системы требует анализа личных финансов и желаемого уровня жизни после завершения карьеры.

Согласно Пенсионному фонду России, примерно 10 миллионов граждан уже вкладывают в накопительную пенсию, средний размер накоплений которой составляет от 80 до 120 тысяч рублей. Накопительная пенсия является ключевым элементом системы социального обеспечения, предоставляющим значительную финансовую поддержку в старости и способствующим созданию надёжного финансового фундамента для будущего каждого человека.