«Пенсионный возраст вернут к отметке 55 и 60 лет»: люди не могут поверить своему счастью

Пятый год в России проходит пенсионная реформа, которая постепенно поднимает возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Тем не менее, россияне имеют возможность уйти на пенсию на пять и десять раньше благодаря системе накопительной пенсии, оставшейся неизменной в ходе реформы.

Пенсионный аналитик Сергей Власов объясняет, что участники накопительной пенсии могут начать получать выплаты уже в 55 или 60 лет. Эти выплаты формируются из личных взносов граждан, которые инвестируются через пенсионные фонды.

Чтобы начать получать досрочную пенсию, достаточно подать заявление в соответствующий пенсионный фонд. Выплаты начнутся до оформления страховой пенсии, финансируемой из государственного бюджета.

С 2023 года действуют новые правила уведомления россиян о наличии пенсионных накоплений. Теперь информацию предоставляют как Социальный фонд России, так и частные пенсионные фонды, что расширяет возможности для досрочного выхода на пенсию.

Преимущества накопительной пенсии включают:

Возможность раннего выхода на пенсию;

Дополнительный источник дохода, защищенный от инфляции;

Возможность передачи накоплений по наследству.

Недостатки накопительной пенсии:

Необходимость самостоятельного формирования пенсионных накоплений, что может снизить текущий доход;

Зависимость размера выплат от колебаний инвестиционного дохода фонда.

Выбор в пользу накопительной пенсии должен учитывать финансовые возможности, склонность к риску и желаемый уровень жизни на пенсии. Ознакомление с возможностью досрочного выхода на пенсию через накопительную систему является важным аспектом планирования будущего.

Накопительная пенсия не заменяет страховую пенсию, а дополняет ее, предоставляя дополнительный доход в старости. Это делает формирование накоплений ценным дополнением к другим пенсионным стратегиям, таким как вложения в частные пенсионные фонды или личные сбережения.