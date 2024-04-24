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«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

dzen.ru

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С 2019 года в России проводится пенсионная реформа, которая включает поэтапное увеличение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин к 2028 году.

Вместе с этими изменениями, накопительная пенсионная система, оставшаяся без существенных изменений после реформы, открывает возможности для досрочного завершения трудовой деятельности.

Основные характеристики накопительной пенсии

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, участие в накопительной пенсионной программе позволяет начать получать пенсионные выплаты уже с 55 или 60 лет. Эти выплаты финансируются за счёт инвестиций в пенсионные фонды, куда направляются личные взносы участников.

Как начать получать досрочную пенсию

Для активации досрочных выплат необходимо подать заявление в пенсионный фонд, где хранятся ваши накопления. После одобрения заявления выплаты будут производиться до начала выплат страховой пенсии, которая финансируется из федерального бюджета.

Инновации 2023 года

Начиная с 2023 года, были введены новшества в информировании о состоянии пенсионных накоплений. Теперь информация доступна как от государственных, так и от частных пенсионных фондов, облегчая гражданам планирование своих пенсий.

Преимущества и риски накопительной пенсии

  • Преимущества:

Возможность досрочного выхода на пенсию.

Защита пенсионных активов от инфляции.

Передача накоплений наследникам.

  • Риски:

Необходимость самостоятельного накопления достаточной суммы.

Зависимость размера выплат от доходности инвестиций фонда.

Стратегии планирования пенсионных активов

Эффективное планирование пенсионных активов требует комплексного подхода, включающего оценку личных финансов, текущих рыночных условий и возможных инвестиций в частные пенсионные фонды, а также личные сбережения для обеспечения достойного уровня жизни на пенсии.

На сегодняшний день более 10 миллионов граждан России активно участвуют в накопительной пенсионной программе. Это свидетельствует о важности данного инструмента в системе социального обеспечения страны и подчеркивает роль каждого гражданина в ответственном подходе к планированию своего будущего.

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