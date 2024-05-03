«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: люди не могут поверить своему счастью
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Начиная с 2019 года, Россия внедряет пенсионную реформу, которая к 2028 году предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако, в отличие от основных изменений, накопительная пенсия остаётся доступной опцией, предлагая выход на пенсию на 5-10 лет раньше установленных сроков.
По словам эксперта в области пенсионных программ, граждане, активно участвующие в накопительной пенсионной системе, могут начать получать пенсионные выплаты уже в возрасте 55 или 60 лет. Это становится возможным благодаря инвестициям взносов, которые делаются в течение трудовой жизни.
Для начала досрочного получения пенсии необходимо обратиться в пенсионный фонд с заявлением о выплатах. Эти выплаты будут происходить до начала выплат страховой пенсии, финансируемой из госбюджета.
С 2023 года государственные и частные пенсионные фонды обязаны информировать граждан о состоянии их пенсионных накоплений. Это мера позволяет россиянам лучше понять и использовать свои права на досрочное пенсионирование.
Плюсы и минусы накопительной пенсии
Плюсы:
- Возможность уйти на пенсию раньше общего срока на 5-10 лет.
- Обеспечение дополнительного дохода, который защищен от инфляции.
- Опция наследования накоплений.
Минусы:
- Необходимость индивидуального накопления средств, что может снизить текущий уровень жизни.
- Размер выплат зависит от результатов инвестиционной деятельности фонда, что добавляет элемент неопределённости.
Накопительная пенсия является важным инструментом для тех, кто стремится к финансовой независимости в старости. С учётом того, что уже более 10 миллионов россиян выбрали этот путь накопления, стоит серьёзно рассмотреть его в качестве компонента вашего пенсионного планирования.
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