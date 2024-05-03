«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: люди не могут поверить своему счастью

Начиная с 2019 года, Россия внедряет пенсионную реформу, которая к 2028 году предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако, в отличие от основных изменений, накопительная пенсия остаётся доступной опцией, предлагая выход на пенсию на 5-10 лет раньше установленных сроков.

По словам эксперта в области пенсионных программ, граждане, активно участвующие в накопительной пенсионной системе, могут начать получать пенсионные выплаты уже в возрасте 55 или 60 лет. Это становится возможным благодаря инвестициям взносов, которые делаются в течение трудовой жизни.

Для начала досрочного получения пенсии необходимо обратиться в пенсионный фонд с заявлением о выплатах. Эти выплаты будут происходить до начала выплат страховой пенсии, финансируемой из госбюджета.

С 2023 года государственные и частные пенсионные фонды обязаны информировать граждан о состоянии их пенсионных накоплений. Это мера позволяет россиянам лучше понять и использовать свои права на досрочное пенсионирование.

Плюсы и минусы накопительной пенсии

Плюсы:

Возможность уйти на пенсию раньше общего срока на 5-10 лет.

Обеспечение дополнительного дохода, который защищен от инфляции.

Опция наследования накоплений.

Минусы:

Необходимость индивидуального накопления средств, что может снизить текущий уровень жизни.

Размер выплат зависит от результатов инвестиционной деятельности фонда, что добавляет элемент неопределённости.

Накопительная пенсия является важным инструментом для тех, кто стремится к финансовой независимости в старости. С учётом того, что уже более 10 миллионов россиян выбрали этот путь накопления, стоит серьёзно рассмотреть его в качестве компонента вашего пенсионного планирования.