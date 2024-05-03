Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: люди не могут поверить своему счастью

Пенсионный эксперт рассказал россиянам, что у них есть полное право выйти на пенсию до наступления 60 и 65 лет.

pulse.mail.ru

Подписаться в Telegram

Начиная с 2019 года, Россия внедряет пенсионную реформу, которая к 2028 году предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако, в отличие от основных изменений, накопительная пенсия остаётся доступной опцией, предлагая выход на пенсию на 5-10 лет раньше установленных сроков.

По словам эксперта в области пенсионных программ, граждане, активно участвующие в накопительной пенсионной системе, могут начать получать пенсионные выплаты уже в возрасте 55 или 60 лет. Это становится возможным благодаря инвестициям взносов, которые делаются в течение трудовой жизни.

Для начала досрочного получения пенсии необходимо обратиться в пенсионный фонд с заявлением о выплатах. Эти выплаты будут происходить до начала выплат страховой пенсии, финансируемой из госбюджета.

С 2023 года государственные и частные пенсионные фонды обязаны информировать граждан о состоянии их пенсионных накоплений. Это мера позволяет россиянам лучше понять и использовать свои права на досрочное пенсионирование.

Плюсы и минусы накопительной пенсии

Плюсы:

  • Возможность уйти на пенсию раньше общего срока на 5-10 лет.
  • Обеспечение дополнительного дохода, который защищен от инфляции.
  • Опция наследования накоплений.

Минусы:

  • Необходимость индивидуального накопления средств, что может снизить текущий уровень жизни.
  • Размер выплат зависит от результатов инвестиционной деятельности фонда, что добавляет элемент неопределённости.

Накопительная пенсия является важным инструментом для тех, кто стремится к финансовой независимости в старости. С учётом того, что уже более 10 миллионов россиян выбрали этот путь накопления, стоит серьёзно рассмотреть его в качестве компонента вашего пенсионного планирования.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане ближайшие ночи могут стать самыми холодными в истории с 1969 года

Интересное в Казани

день назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка

как поставить москитную сетку на вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 мая похолодает до −5, ожидаются снег и дождь

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

йога индивидуальные занятия в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Мэрия Казани прокомментировала избиение пассажира кондуктором

Новости Казани

17 часов назад

В подземке у улицы Баумана снесли часть ларьков

Новости Казани

19 часов назад

ТЦ «Южный» эвакуирован из-за сообщения о минировании

Новости Казани

день назад

2 драчуна не поделили дорогу на проспекте Амирхана

Новости Казани

4 часа назад

В Казани Лада и Hyundai столкнулись из-за другой аварии
Новости Татарстана
2 дня назад

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

1 мая в Татарстане ожидается ветер до 20 м/с

Новости Татарстана

час назад

Марат Кабанов назначен директором МТС в Татарстане

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 3 мая выпал снег

Новости Татарстана

4 часа назад

Казанские магазины начали блокировать продажу просрочки

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на Вишневского мужчина с ножом напугал прохожих
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
час назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Казани

7 часов назад

На участке трассы М7 временно приостановят движение утром 3 мая

Новости Казани

19 часов назад

Водитель стал жертвой ДТП с автобусом и грузовиком под Казанью

Новости Казани

21 час назад

Бюджетникам трех госучреждений повысят оклады на 5%
Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы
Интересное в Казани
4 дня назад

Как подготовить дом к Пасхе: полезные советы