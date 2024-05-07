Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: граждане Российской Федерации не могут в это поверить

С 2019 года Россия переживает существенные изменения в пенсионной системе. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен. Тем не менее, накопительная пенсия остается доступной опцией, позволяя гражданам выйти на пенсию на 5-10 лет раньше официальных сроков

domstrousam.ru

Подписаться в Telegram

С 2019 года Россия переживает существенные изменения в пенсионной системе. К 2028 году пенсионный возраст будет повышен до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Тем не менее, накопительная пенсия остается доступной опцией, позволяя гражданам выйти на пенсию на 5-10 лет раньше официальных сроков.

Что такое накопительная пенсия?

Накопительная пенсия — это индивидуальная система пенсионных сбережений, которая дает возможность получать выплаты раньше традиционного пенсионного возраста благодаря инвестициям, сделанным во время трудовой деятельности. Граждане, активно участвующие в накопительной системе, могут получать пенсионные выплаты уже в возрасте 55 или 60 лет.

Как получить выплаты?

Для досрочного получения пенсии по накопительной системе необходимо подать заявление в пенсионный фонд. С момента одобрения заявления, выплаты начнутся и продолжатся до достижения официального пенсионного возраста, когда начнутся выплаты страховой пенсии.

Обязательная отчетность и планирование

Начиная с этого года, государственные и частные пенсионные фонды обязаны регулярно информировать граждан о состоянии их накоплений. Это повышает прозрачность и позволяет людям лучше планировать свое пенсионное будущее.

Плюсы и минусы накопительной пенсии

Плюсы:

  • Возможность раннего выхода на пенсию.
  • Защита накоплений от инфляции и получение дополнительного дохода.
  • Наследование накоплений.

Минусы:

  • Индивидуальные накопления могут снизить текущий уровень жизни.
  • Выплаты зависят от инвестиционной эффективности фонда, что вносит элемент неопределенности.

Накопительная пенсия — это ценный инструмент для финансовой независимости в старости. Более 10 миллионов россиян уже выбрали этот путь для обеспечения будущего. При правильном планировании и регулярных взносах накопительная система станет ключевым компонентом успешного пенсионного планирования, позволяя многим выйти на пенсию раньше и в более комфортных условиях.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Казани

час назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Важное в РТ

5 минут назад

У россиян вырос интерес к новостройкам Татарстана

гербицидная обработка в москве

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

"занятие паркуром в Красноярске"

Новости Татарстана

день назад

Транспортная прокуратура проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Казани

день назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

Новости Татарстана

день назад

В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра

Новости Казани

день назад

Ненад Димитриевич покинет УНИКС

Новости Татарстана
4 часа назад

В РТ местами прогнозируются заморозки

В РТ местами прогнозируются заморозки

Новости Казани

5 минут назад

Казанцы будут три недели без горячей воды в холодную погоду

Новости Татарстана

2 часа назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Татарстана

3 часа назад

Ремонт дорог в Иннополисе обойдётся почти 28 млн рублей
«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

4 часа назад

УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» в полуфинальной серии Единой лиги

Новости Казани

18 часов назад

Лукман, Святослав и Теона: стало известно, как казанцы решили назвать новорожденных

Новости Казани

18 часов назад

Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь
Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
4 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года