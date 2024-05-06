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«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: граждане Российской Федерации не могут поверить своему счастью

С 2019 года Россия претерпевает пенсионные реформы, которые к 2028 году поднимут пенсионный возраст. Однако в отличие от основных изменений, накопительная пенсия остаётся доступной опцией, позволяя гражданам выходить на пенсию раньше установленных сроков.

rtek24.ru

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С 2019 года Россия претерпевает пенсионные реформы, которые к 2028 году поднимут пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Однако в отличие от основных изменений, накопительная пенсия остаётся доступной опцией, позволяя гражданам выходить на пенсию на 5-10 лет раньше установленных сроков.

Граждане, активно участвующие в накопительной пенсионной системе, могут начать получать пенсионные выплаты уже в возрасте 55 или 60 лет благодаря инвестициям взносов, производимых в течение их трудовой деятельности.

Для начала досрочного получения пенсии необходимо обратиться в пенсионный фонд с заявлением о выплатах, которые будут происходить до начала выплат страховой пенсии.

С этого года государственные и частные пенсионные фонды обязаны информировать граждан о состоянии их пенсионных накоплений, что улучшает прозрачность процесса и позволяет лучше планировать пенсионное будущее.

Плюсы и минусы накопительной пенсии:

Плюсы:

  • Возможность раннего выхода на пенсию.
  • Дополнительный доход, защищённый от инфляции.
  • Опция наследования накоплений.

Минусы:

  • Необходимость индивидуального накопления может снизить текущий уровень жизни.
  • Размер выплат зависит от результатов инвестиционной деятельности фонда, что добавляет элемент неопределённости.

Накопительная пенсия представляет собой ценный инструмент для тех, кто стремится к финансовой независимости в старости. Уже более 10 миллионов россиян выбрали этот путь накопления, что делает его важным компонентом пенсионного планирования.

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