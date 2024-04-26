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«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: граждане России не могут поверить своему счастью

«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: граждане России не могут поверить своему счастью

culture.ru

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С 2019 года в России началось постепенное повышение пенсионного возраста, которое к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В контексте этих изменений накопительные пенсионные системы являются важным инструментом для граждан, позволяющим планировать досрочное завершение профессиональной карьеры.

Особенности накопительных пенсионных схем

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, членство в накопительной пенсионной системе позволяет начать получать пенсионные выплаты уже в 55 или 60 лет, в зависимости от накопленной суммы и выбранной схемы. Эти выплаты финансируются за счет индивидуальных взносов в пенсионный фонд, а для их активации необходимо подать заявление в выбранный пенсионный фонд.

Обновление планов и стратегии пенсионных накоплений

Благодаря развитию информационных технологий как в государственных, так и в частных пенсионных фондах с 2023 года системы управления пенсионными накоплениями стали более прозрачными и доступными для пользователей. Это упростило процесс планирования и управления пенсионными активами.

Преимущества и риски накопительной пенсии

Преимущества:

  • Возможность досрочного выхода на пенсию.
  • Финансовая защита от инфляции.
  • Возможность передачи средств наследникам.

Риски:

  • Необходимость самостоятельно накапливать средства, достаточные для комфортного выхода на пенсию.
  • Размер выплат зависит от результатов инвестиционной деятельности фонда.

Для тщательного планирования пенсионных активов необходимо учитывать индивидуальные финансовые возможности и конъюнктуру рынка. Более 10 миллионов российских граждан уже являются участниками накопительных пенсионных систем, и их роль в национальной системе социального обеспечения несомненно важна. Накопительная пенсия не только поддерживает финансовую независимость в старости, но и способствует более ответственному отношению к планированию своего будущего.

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