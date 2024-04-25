«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: граждане не могут поверить своему счастью

С 2019 года в России проводится поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, которое к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Наряду с этим, существующая накопительная пенсионная система предоставляет шансы на досрочное завершение профессиональной деятельности.

Особенности накопительной пенсии

Как отмечает пенсионный специалист Сергей Власов, присоединение к накопительной пенсионной программе дает возможность начать получать пенсионные выплаты уже с 55 или 60 лет, финансируемые через индивидуальные взносы в пенсионные фонды. Для запуска досрочных выплат потребуется оформить соответствующее заявление в ваш пенсионный фонд.

Обновления в системе и стратегии пенсионных накоплений

С 2023 года усовершенствована система информации о пенсионных накоплениях, доступная через государственные и частные пенсионные фонды, что упрощает процесс планирования пенсии.

Преимущества накопительной пенсии включают:

Возможность раннего завершения трудовой деятельности.

Защита финансов от инфляции.

Возможность передачи средств наследникам.

Риски включают:

Обязанность самостоятельно накапливать достаточные средства.

Зависимость размера выплат от результатов инвестиций.

Тщательное планирование пенсионных активов должно учитывать личные финансы и рыночные условия для обеспечения комфортной пенсии. Более 10 миллионов граждан России уже вовлечены в накопительную пенсионную программу, подчеркивая её важность для общенациональной системы социального обеспечения.