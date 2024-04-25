«Пенсионный возраст вернется к отметке 55/60 лет»: граждане не могут поверить своему счастью
flectone.ru
С 2019 года в России проводится поэтапное повышение возраста выхода на пенсию, которое к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.
Наряду с этим, существующая накопительная пенсионная система предоставляет шансы на досрочное завершение профессиональной деятельности.
Особенности накопительной пенсии
Как отмечает пенсионный специалист Сергей Власов, присоединение к накопительной пенсионной программе дает возможность начать получать пенсионные выплаты уже с 55 или 60 лет, финансируемые через индивидуальные взносы в пенсионные фонды. Для запуска досрочных выплат потребуется оформить соответствующее заявление в ваш пенсионный фонд.
Обновления в системе и стратегии пенсионных накоплений
С 2023 года усовершенствована система информации о пенсионных накоплениях, доступная через государственные и частные пенсионные фонды, что упрощает процесс планирования пенсии.
Преимущества накопительной пенсии включают:
- Возможность раннего завершения трудовой деятельности.
- Защита финансов от инфляции.
- Возможность передачи средств наследникам.
Риски включают:
- Обязанность самостоятельно накапливать достаточные средства.
- Зависимость размера выплат от результатов инвестиций.
Тщательное планирование пенсионных активов должно учитывать личные финансы и рыночные условия для обеспечения комфортной пенсии. Более 10 миллионов граждан России уже вовлечены в накопительную пенсионную программу, подчеркивая её важность для общенациональной системы социального обеспечения.
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