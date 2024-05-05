«Пенсионный возраст вернется к отметке 55 и 60 лет»: россияне не могут поверить своему счастью

В Российской Федерации активно продолжается пенсионная реформа, начатая пять лет назад, которая предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Вместе с тем, благодаря сохранению накопительной пенсионной системы, россияне получили возможность более раннего выхода на пенсию.

Пенсионный аналитик Сергей Власов подчеркивает, что участники накопительной системы могут начинать получать пенсионные выплаты уже с 55 или 60 лет. Эти выплаты финансируются за счет индивидуальных взносов, перечисляемых через пенсионный фонд. Для начала досрочных выплат достаточно подать заявление в пенсионный фонд.

С начала 2023 года в России введены новые правила, обязывающие как Социальный фонд России, так и негосударственные пенсионные фонды информировать граждан о состоянии их пенсионных накоплений, что упрощает процесс и расширяет возможности для досрочного выхода на пенсию.

Преимущества накопительной пенсии:

Возможность досрочного выхода на пенсию.

Дополнительный источник дохода, защищенный от инфляции.

Возможность наследования накоплений.

Недостатки накопительной пенсии:

Необходимость самостоятельного формирования пенсионных накоплений.

Зависимость выплат от инвестиционного дохода фонда.

При выборе накопительного аннуитета важно учитывать финансовые возможности, склонность к риску и желаемый уровень жизни на пенсии. Накопительные аннуитеты не заменяют страховые пенсии, а дополняют их, обеспечивая дополнительный доход на пенсии.