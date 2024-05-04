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«Пенсионный возраст вернется к отметке 55 и 60 лет»: люди не могут поверить своему счастью

В Российской Федерации продолжается пенсионная реформа, предусматривающая постепенное повышение пенсионного возраста. Однако благодаря сохранению накопительной пенсионной системы россияне могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию.

sputniknews.ru

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В Российской Федерации продолжается пенсионная реформа, начатая пять лет назад и предусматривающая постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин к 2028 году. Однако благодаря сохранению накопительной пенсионной системы россияне могут рассчитывать на более ранний выход на пенсию.

Пенсионный аналитик Сергей Власов отмечает, что участники накопительной пенсионной системы смогут получать пенсию с 55 или 60 лет. Пенсионные выплаты осуществляются за счет индивидуальных взносов, перечисляемых через пенсионный фонд. Чтобы начать получать досрочную пенсию, можно подать заявление в пенсионный фонд, и выплаты начнутся раньше, чем страховые пенсии.

С начала 2023 года вступают в силу новые правила, которые обязывают как Социальный фонд России, так и негосударственные пенсионные фонды информировать граждан о доступности пенсионных накоплений. Это расширит возможности граждан рассчитывать на досрочный выход на пенсию.

Преимущества пенсионных накоплений:

  • Возможность досрочного выхода на пенсию
  • Дополнительный источник дохода, защищенный от инфляции.
  • Возможность наследования накоплений.

Недостатки накопительной пенсии:

  • Пенсионные накопления необходимо формировать самостоятельно, что может снизить доступный доход.
  • Выплаты зависят от изменений инвестиционного дохода фонда.

При выборе накопительного аннуитета следует учитывать финансовые возможности, склонность к риску и желаемый уровень жизни на пенсии. Накопительные аннуитеты не заменяют страховые пенсии, а дополняют их, обеспечивая дополнительный доход на пенсии.

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