Новости России
· Алина Алмакаева

Пенсионный возраст сократят за каждый отработанный год: работающих предпенсионеров ждет приятный сюрприз

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В 2024 году российским гражданам было объявлено о начале процесса пенсионного выхода. Несмотря на увеличение пенсионного возраста, некоторым группам граждан будет предоставлена возможность выйти на пенсию раньше. Изменения в возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин будут введены в результате последнего этапа пенсионной реформы, принятой пять лет назад.

Женщины, родившиеся в 1966 году, смогут получить страховую пенсию по старости в возрасте 58 лет, а для мужчин, родившихся в 1961 году, этот возраст составит 63 года. Однако, помимо достижения указанного возраста, гражданам придется подтвердить стаж работы в течение 15 лет и иметь 28,2 пенсионных коэффициента.

Тем не менее, определенным категориям граждан будет предоставлена возможность выйти на пенсию раньше. Например, те, кто накопил долгий стаж работы - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, смогут выйти на пенсию в 55/60 лет, как это было в СССР.

Также снижение пенсионного возраста будет доступно для тех, кто был уволен с работы раньше времени, например, из-за ликвидации предприятия. В этом случае они смогут сразу перейти в категорию пенсионеров.

Граждане, накопившие специальный стаж на крайнем севере в течение определенного времени, также смогут выйти на пенсию досрочно. Например, женщины с 15-летним стажем работы на крайнем севере смогут подать заявление на выплату пенсии в возрасте 55 лет, а для мужчин - в 60 лет, сообщает Primpress.

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