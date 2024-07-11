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Пенсионный возраст сократят на пять лет: россиян отправят на досрочную пенсию

В России ведется активное обсуждение нового законопроекта, подразумевающего сокращения возраста выхода на пенсию на 5 лет.

dzen.ru

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В России ведется активное обсуждение нового законопроекта, инициированного депутатом Госсовета Татарстана Эдуардом Шарафиевым, который предлагает внести изменения в федеральный закон.

Эти изменения касаются введения возможности досрочного выхода на пенсию для участников Специальной военной операции.

Цель предложения — улучшить условия социальной поддержки для ветеранов, задействованных в действиях по обеспечению национальной безопасности. Это нововведение предполагает предоставление пенсий на более ранних условиях как форму признания и поддержки граждан, отдавших свои силы на службу стране в период кризисных ситуаций.

Ожидается, что предстоящее обсуждение этого законопроекта привлечет широкое внимание как со стороны общественности, так и политических кругов, ведь предложение касается важной социальной гарантии для лиц, участвующих в военных действиях.

Такие законодательные инициативы выделяют актуальность и необходимость усиленного внимания к вопросам социальной защиты участников боевых действий и направлены на создание условий для их уверенного и стабильного будущего, подчеркивая стратегическую заботу государства о своих защитниках, как сообщает pnz.ru.

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