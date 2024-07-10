Пенсионный возраст сократят на 5 лет: россиян отправят на досрочную пенсию

В Российской Федерации активно обсуждается новое законодательное предложение, которое может значительно изменить правила назначения пенсий для определенной категории граждан.

Инициатива исходит от Эдуарда Шарафиева, депутата Госсовета Татарстана, который предложил внести поправки в федеральный закон «О страховых пенсиях».

Законопроект направлен на предоставление права на досрочное получение страховой пенсии по старости лицам, участвующим в специальных военных операциях. Эта мера призвана улучшить социальную поддержку ветеранов, активно участвующих в обеспечении национальной безопасности страны.

Это предложение вводит в практику предоставление более ранних пенсий как форму признания и поддержки для тех, кто посвятил себя служению государству в критические моменты. Рассмотрение этого важного документа предстоит в ближайшее время, и ожидается, что оно вызовет значительный общественный и политический резонанс.

Такие законодательные инициативы подчеркивают необходимость внимания к социальной защите участников боевых действий и стремление к обеспечению их стабильного будущего, сообщает pnz.ru.