Новости России
· Алина Алмакаева

Пенсионный возраст снизят: выходить на пенсию можно будет в 55/60 лет

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Россиянам была объявлена информация о процессе выхода на пенсию в 2024 году. Несмотря на увеличение пенсионного возраста, многие граждане столкнутся с снижением возраста выхода на пенсию. Они смогут выйти на пенсию уже в 55/60 лет, как это было ранее, сообщает Primpress.

В 2024 году начнется последний этап пенсионной реформы, принятой пять лет назад. Женщины, родившиеся в 1966 году, смогут начать получать пенсию по старости в возрасте 58 лет, а мужчины, родившиеся в 1961 году, - в 63 года.

Требования для получения пенсии станут более жесткими: для получения выплаты необходимо будет достичь указанного возраста, подтвердить минимум 15 лет трудового стажа и иметь 28,2 пенсионных коэффициента.

Тем не менее, будет существовать возможность выйти на пенсию раньше для многих граждан. Например, для некоторых было принято решение снизить пенсионный возраст до уровня, принятого в СССР. Те, у кого накопилось достаточное количество стажа - 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, смогут выйти на пенсию в 55/60 лет.

Также возможность уменьшить пенсионный возраст получат те, кто был уволен с работы раньше срока, например, из-за ликвидации предприятия. В этом случае они смогут сразу же стать пенсионерами.

Лица, накопившие специальный стаж в течение определенного периода времени, смогут выйти на пенсию досрочно. Например, при наличии 15 лет стажа работы на крайнем севере женщины смогут подать заявление на выплаты, если им исполнилось 55 лет, а для мужчин - в 60 лет.

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