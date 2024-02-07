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Пенсионный возраст решили снизить до 55/60 лет: кто выйдет на пенсию раньше?

Пенсионный возраст решили снизить до 55/60 лет: кто выйдет на пенсию раньше?

Максим Сафронов

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В 2024 году для российских граждан был объявлен список изменений в возрасте выхода на пенсию. Несмотря на увеличение пенсионного возраста, некоторые категории граждан имеют возможность выйти на пенсию раньше. В рамках завершения последнего этапа пенсионной реформы, принятой пять лет назад, произойдут изменения в возрасте выхода на пенсию для женщин и мужчин.

Женщины, родившиеся в 1966 году, получат возможность выйти на страховую пенсию по старости в возрасте 58 лет, в то время как мужчины, родившиеся в 1961 году, смогут это сделать в возрасте 63 лет.

Однако помимо достижения указанного возраста, гражданам необходимо иметь 15 лет стажа и 28,2 пенсионных коэффициента. Тем не менее, определенные категории граждан смогут выйти на пенсию досрочно. Например, для тех, кто имеет длительный стаж работы — 42 года для мужчин и 37 лет для женщин, возможно будет предоставлено право на выход на пенсию в возрасте 55/60 лет, аналогично тому, как это было в СССР.

Кроме того, снижение пенсионного возраста будет доступно для тех, кто был уволен с работы ранее, например, вследствие ликвидации предприятия. В таком случае они смогут немедленно перейти в статус пенсионера.

Граждане, накопившие специальный стаж на Крайнем Севере в течение определенного времени, также получат возможность выйти на пенсию досрочно. Например, женщины с 15-летним стажем работы на Крайнем Севере смогут подать заявление на начисление пенсии, если им исполнилось 55 лет, а для мужчин — в 60 лет.

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