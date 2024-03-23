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· Алина Алмакаева

Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года: россиян ждет неприятный сюрприз уже в 2024 году

Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года: россиян ждет неприятный сюрприз уже в 2024 году

sib.fm

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В России возможно начисление единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей на День пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Эта инициатива может быть реализована при наличии соответствующих средств в федеральном бюджете. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский сообщил об этом. Однако следует отметить, что в бюджете пенсионного фонда пока нет подобных средств, поскольку они не были запланированы.

Рязанский указал на то, что одинаковая выплата в 5 тысяч рублей всем пенсионерам потребует значительных дополнительных расходов из бюджета. Он выразил мнение, что выплаты в несколько сотен рублей не смогут обеспечить значительную поддержку пожилым людям, и подчеркнул необходимость помощи на региональном уровне.

Хотя региональные власти будут определять сумму подобных выплат самостоятельно, в Ненецком автономном округе пенсионерам уже анонсирована выплата в размере 5 тысяч рублей. В то же время, в Челябинской области в 2019 году подобная выплата составляла всего лишь 700 рублей.

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