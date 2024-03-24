Пенсионный возраст повысят сразу на 3 года: россиян ошарашили неприятным сюрприз в 2024 году

Известно, что пенсионная система в России продолжает эволюцию, и уже в следующем году граждане столкнутся с существенными изменениями.

Новые нормы вступят в силу с начала 2024 года, касаясь граждан новых возрастных групп, что представляет собой значительный шаг в пенсионной реформе.

Эксперты отмечают, что процесс повышения пенсионного возраста еще не завершен окончательно и завершится только к 2028 году, когда мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины в 60 лет.

Уникальность этой ситуации заключается в том, что в текущем году никто из граждан не достигнет нового пенсионного возраста из-за переходного периода реформы, но уже в следующем году начнется новый этап в процессе выхода на пенсию по возрасту для населения.

Важно отметить, что с 2024 года страховую пенсию по возрасту начнут получать мужчины, родившиеся в 1961 году, и женщины, родившиеся в 1966 году, где пенсионный возраст будет увеличен на три года по сравнению с предыдущими нормами. Для этой категории граждан также устанавливаются дополнительные требования, включая минимальный опыт работы и определенный уровень пенсионных коэффициентов.