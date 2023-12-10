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· Артем Акчурин

Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: предпенсионеров ожидает неприятный сюрприз

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Стали известны нововведения в пенсионном законодательстве, которые будут ожидать Россиян в будущем году. В 2024 году на пенсию начнут уходить новые категории граждан, пенсионный возраст для них по сравнению с предыдущими будет увеличен на три года.

Эксперты отмечают, что процесс реализации изменений в пенсионном законодательстве еще полностью не завершен. Полный переход на новую пенсионную систему произойдет только к 2028 году. Тогда мужчины будут уходить на пенсию в 65, а женщины в 60 лет.

Отметим, что в текущем году на пенсию по возрасту никто не выходил из-за переходного периода.

В свою очередь в 2024 году на пенсию по старости начнут выплачивать мужчинам, рожденным в 1961 году и женщинам 1966-ого года рождения. При выходе на пенсию мужчины будут в возрасте 63-х лет, а женщины – 58 лет. Таким образом в сравнении с прядущими нормами для них возраст выхода на пенсию по старости увеличится на три года.

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