Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: предпенсионеров ожидает неприятный сюрприз
Стали известны нововведения в пенсионном законодательстве, которые будут ожидать Россиян в будущем году. В 2024 году на пенсию начнут уходить новые категории граждан, пенсионный возраст для них по сравнению с предыдущими будет увеличен на три года.
Эксперты отмечают, что процесс реализации изменений в пенсионном законодательстве еще полностью не завершен. Полный переход на новую пенсионную систему произойдет только к 2028 году. Тогда мужчины будут уходить на пенсию в 65, а женщины в 60 лет.
Отметим, что в текущем году на пенсию по возрасту никто не выходил из-за переходного периода.
В свою очередь в 2024 году на пенсию по старости начнут выплачивать мужчинам, рожденным в 1961 году и женщинам 1966-ого года рождения. При выходе на пенсию мужчины будут в возрасте 63-х лет, а женщины – 58 лет. Таким образом в сравнении с прядущими нормами для них возраст выхода на пенсию по старости увеличится на три года.