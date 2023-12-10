Пенсионный возраст повысят еще на 3 года: предпенсионеров ожидает неприятный сюрприз

Стали известны нововведения в пенсионном законодательстве, которые будут ожидать Россиян в будущем году. В 2024 году на пенсию начнут уходить новые категории граждан, пенсионный возраст для них по сравнению с предыдущими будет увеличен на три года.

Эксперты отмечают, что процесс реализации изменений в пенсионном законодательстве еще полностью не завершен. Полный переход на новую пенсионную систему произойдет только к 2028 году. Тогда мужчины будут уходить на пенсию в 65, а женщины в 60 лет.

Отметим, что в текущем году на пенсию по возрасту никто не выходил из-за переходного периода.