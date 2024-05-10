Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Пенсионеры в России шокированы полученной пенсией за май

Пожилые россияне с удивлением обнаружили, что их майские пенсии оказались выше, чем они ожидали, даже без значительной индексации. Этот рост выплат порадовал многих, особенно тех, кто недавно вышел на пенсию.

alferovo.ru

Подписаться в Telegram

Пожилые россияне с удивлением обнаружили, что их майские пенсии оказались выше, чем они ожидали, даже без значительной индексации. Этот рост выплат порадовал многих, особенно тех, кто недавно вышел на пенсию.

Изменения в пенсиях:

  • Пенсионеры, завершившие работу: Согласно законодательству, пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Однако после выхода на пенсию они получают компенсацию за пропущенные индексации. Так, пенсионерка Ольга Светлова, ранее получавшая 12,3 тысячи рублей, в мае получила 16,8 тысячи рублей благодаря надбавкам за пропущенные индексации.
  • Пенсионеры старше 80 лет: Гражданам, достигшим 80 лет в апреле, была добавлена специальная надбавка в размере 8,1 тысячи рублей к их базовой пенсии. Это повышение применяется с их дня рождения и предоставляет дополнительную финансовую поддержку пенсионерам этой возрастной категории.

Причины роста пенсий:

  • Индексация в январе: Последнее повышение страховых пенсий произошло в январе и обеспечило общее увеличение выплат для пенсионеров.
  • Корректировка в апреле: Государственные и социальные пенсии были проиндексированы в апреле, чтобы усилить поддержку уязвимых слоев населения.

Положительное влияние:

  • Более стабильное будущее: Эти изменения в выплатах предоставляют пенсионерам дополнительную финансовую поддержку, помогая им увереннее планировать свои расходы.
  • Социальное обеспечение: Пенсионеры, достигшие преклонного возраста или недавно завершившие работу, чувствуют большую поддержку со стороны государства.

Увеличенные майские пенсии стали приятным сюрпризом для многих пожилых граждан, подчеркивая важность заботы о пенсионерах и укрепляя их уверенность в будущем.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

8 часов назад

На проспекте Победы в Казани парни устроил погром, разбив 3 авто и окно

Гид по скидкам Казани

день назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

от клопов лучшее средство

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане потеплеет до +10, но вновь ожидаются дождь и мокрый снег

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Любовь витает в облаках: казанцам рассказали как выгодно отпраздновать свадьбу в 2024 году

пошив постельного белья спб в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани 50-летнюю пенсионерку насиловали 5 часов

Новости Казани

день назад

Фото в платке из мечети в Казани опубликовала Алина Загитова

Новости Казани

день назад

В Казани нетрезвая девушка устроила дебош на остановке «Советская площадь»

Новости Татарстана

22 часа назад

«Засватали»: фанаты Алины Загитовой удивились фото в «Кул Шарифе» в платке

Новости Татарстана

день назад

Алина Загитова выложила видео с баскетбольного матча полуфинала Единой лиги
Новости Татарстана
6 часов назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

17 минут назад

Зоопарк Казани показал на видео, как енот проводил свой досуг в ванне

Интересное в Казани

день назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

Новости Татарстана

32 минуты назад

В Челнах суд запретил продавать табак возле школы

Новости Казани

52 минуты назад

Девушка-разведчик из Казани Марта Макарова снялась в видео о службе по контракту
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
42 минуты назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Казани

3 часа назад

Президент Гвинеи-Бисау прибыл с визитом в Казань к Минниханову

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани пьяный водитель на Subaru врезался в «ГАЗель»

Новости Казани

4 часа назад

Музыканты «Волга-Волга» из Казани спели песню к 100-летию поэта Булата Окуджавы
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья
Новости Казани
2 часа назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья
Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева
Новости Казани
4 часа назад

Пьяный водитель Hyundai протаранил кроссовер в Казани на Саида Галеева