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Пенсионеры шокированы полученной пенсией за май

Пожилые граждане Российской Федерации были шокированы полученными в мае пенсионными выплатами, хотя масштабной индексации в этом месяце не планировалось.

mixyfotos.ru

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Пожилые граждане Российской Федерации были шокированы полученными в мае пенсионными выплатами, хотя масштабной индексации в этом месяце не планировалось.

Выплаты за май оказались приятным неожиданным подарком для многих пенсионеров, особенно тех, кто недавно прекратил трудовую деятельность.

Согласно плану, крупные увеличения пенсий не ожидались в мае. Последнее повышение страховых пенсий произошло в январе, а социальные и государственные пенсии были проиндексированы в апреле. Тем не менее, суммы, поступившие в мае на счета некоторых пенсионеров, превзошли их ожидания.

Особенно порадовались пенсионеры, недавно завершившие трудовую деятельность. Согласно закону, работающие пенсионеры не получают индексацию пенсий, но при увольнении им начисляются все пропущенные надбавки. Например, пенсионерка Ольга Светлова поделилась, что ее пенсия за май включала все накопленные доплаты. Ранее она получала 12,3 тысячи рублей, а после увольнения ей пришло 16,8 тысячи рублей, включая надбавки за период ожидания индексации.

Гражданам России, которым исполнилось 80 лет в апреле, также стоит ожидать увеличения своих пенсий. К их обычной пенсии добавляется надбавка в размере 8 100 рублей. Кроме того, они получат доплату, начиная с дня рождения.

Майские пенсии принесли неожиданную радость некоторым российским пенсионерам. Эти изменения обеспечивают дополнительную финансовую поддержку для тех, кто завершил работу или достиг 80-летнего возраста, улучшая их благосостояние и помогая им более уверенно смотреть в будущее.

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