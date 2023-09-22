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· Алина Алмакаева

Пенсионеры рыдают навзрыд: всем выдадут 13 пенсию

Пенсионеры рыдают навзрыд: всем выдадут 13 пенсию

tomsguide.com

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По информации от РИА Новости, в России есть инициатива о введении 13-й пенсии для пожилых граждан. Намерение заключается в выдаче этой дополнительной выплаты перед днем рождения пенсионера. Сумма 13-й пенсии будет соответствовать размеру основной пенсии.

Законопроект уже был представлен в Государственную Думу. В этом документе указано, что у многих пожилых людей отсутствует возможность отметить свой день рождения. Введение 13-й пенсии является попыткой исправить эту ситуацию.

В случае принятия законопроекта, деньги будут выдаваться как работающим, так и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственной социальной поддержке и военным.

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