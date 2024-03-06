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Пенсионеры, приготовьтесь! Голикова озвучила новый размер пенсий, которые будут платиться с марта

Пенсионеры, приготовьтесь! Голикова озвучила новый размер пенсий, которые будут платиться с марта

РИА Новости

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Согласно проекту бюджета Пенсионного фонда, ожидается, что размер пенсий возрастет до 18 521 рублей.

Руководство правительства РФ, в лице заместителя председателя Татьяны Голиковой, подтвердило, что повышение выплат будет проведено в соответствии с параметрами, установленными в бюджете. Чтобы получить страховую пенсию, гражданам необходимо соблюдать обязательные условия.


Во-первых, устанавливается возрастной порог. Женщины считаются пенсионерками после достижения 60 лет, а для мужчин – 65 лет. Однако эти ограничения вступят в силу только с 2028 года, в настоящий момент действует переходный период.

Во-вторых, для выхода на пенсию в 2024 году гражданам требуется минимальный трудовой стаж в 14 лет, который в 2025 году будет увеличен до 15 лет.

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