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Пенсионеры приготовьтесь! Голикова озвучила новый размер пенсии с 10 февраля

Пенсионеры приготовьтесь! Голикова озвучила новый размер пенсии с 10 февраля

объясняем.рф

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С начала февраля текущего года изменится средний размер страховой пенсии по возрасту для нетрудоустроенных граждан РФ, которые не заняты трудовой деятельностью.

Согласно проекту бюджета Социального фонда России, эта сумма составит 18,5 тысячи рублей. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, увеличение выплат будет происходить в соответствии с параметрами, утвержденными в бюджете. Для того чтобы получать страховую пенсию, россияне должны соответствовать основным критериям.

Первое из них - возраст. Стартовый возраст для получения пенсионных выплат составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Однако это ограничение будет действовать с 2028 года, а пока будет действовать переходный период.

Во-вторых, чтобы выйти на пенсию в 2024 году, человек должен иметь трудовой стаж не менее 14 лет, а в 2025 году - 15 лет, сообщает gorodkirov.

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