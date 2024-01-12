Пенсионеры, придется оплатить: для пожилых граждан России ввели новый налог

Стало известно, что в 2024 году пенсионеры столкнутся с введением нового налога на проценты по банковским вкладам. Согласно нововведению, налог будет взиматься с доходов по вкладам, сумма которых превышает 150 000 рублей, сообщает news102.ru.

Стандартная ставка налога равна 13%, но для тех, у кого годовой доход превышает 5 млн рублей, ставка повысится до 15%. Оплата налога обязательна до 1 декабря текущего года.

Это нововведение представляет собой часть широкой инициативы правительства по увеличению доходов бюджета и расширению налоговой базы. Оно охватывает пенсионеров, получающих значительные доходы от вкладов, и направлено на финансирование государственных программ и услуг.

Важно отметить, что новый налог рассматривается как временная мера, и в будущем его ставки могут быть изменены или даже отменены. Это направление в политике налогообложения призвано обеспечить дополнительные ресурсы для поддержки государственных нужд, и его дальнейшая судьба может зависеть от экономической ситуации и потребностей бюджета.