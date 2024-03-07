Пенсионеры остолбенели от размера новой пенсии: вы будете в шоке

В январе и феврале текущего года произошло увеличение размеров пенсий, ежемесячных денежных выплат для льготников и детских пособий. Данное изменение ожидается также в марте для еще двух категорий получателей.



Первой категорией являются люди, достигшие 80 лет. По достижении данного возраста фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое.





"Добровольное уплачивание страховых взносов предоставляет возможность самостоятельно обеспечить свою пенсию. В частности, это позволяет приобрести недостающие пенсионные коэффициенты и страховой стаж для граждан, за которых не уплачиваются страховые взносы. С помощью калькулятора приобретения индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа можно рассчитать необходимую сумму для достижения желаемых показателей", - отметили в Социальном фонде России.

Вторая категория – лица, которым установлена I группа инвалидности. Юрист Елена Кузнецова прокомментировала, что если оба этих фактора совпадают, то предоставление надбавки будет производиться только по одному из оснований, и перерасчет не будет производится дважды.Пожилым людям, старше 80 лет, положено получение компенсации по закону. Размер данной выплаты составляет 1 200 рублей (плюс районный коэффициент, если применим). Такая выплата предоставляется трудоспособному человеку, не имеющему места работы, и который заботится о нетрудоспособном. Степень родства и совместное проживание не имеют значения. Кроме того, за выполнение данной деятельности начисляется 1,8 пенсионного коэффициента ежегодно.

Взносы на пенсионное страхование могут быть уплачены работающими за границей, если они желают получить российскую пенсию, а также самозанятыми с уплатой налога на профессиональный доход. Допускается также оплачивать взносы за безработных членов семьи.



С 1 февраля текущего года были увеличены выплаты "чернобыльцам", героям Советского Союза, героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ветеранам боевых действий и инвалидам на 7,4%. Также произошла индексация единого пособия, материнского капитала и единовременного пособия при усыновлении.