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· Артем Акчурин

Пенсионеры остолбенели от размера новой пенсии: вы будете в шоке

Пенсионеры остолбенели от размера новой пенсии: вы будете в шоке

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В январе и феврале текущего года произошло увеличение размеров пенсий, ежемесячных денежных выплат для льготников и детских пособий. Данное изменение ожидается также в марте для еще двух категорий получателей.

Первой категорией являются люди, достигшие 80 лет. По достижении данного возраста фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое.

Вторая категория – лица, которым установлена I группа инвалидности. Юрист Елена Кузнецова прокомментировала, что если оба этих фактора совпадают, то предоставление надбавки будет производиться только по одному из оснований, и перерасчет не будет производится дважды.

Пожилым людям, старше 80 лет, положено получение компенсации по закону. Размер данной выплаты составляет 1 200 рублей (плюс районный коэффициент, если применим). Такая выплата предоставляется трудоспособному человеку, не имеющему места работы, и который заботится о нетрудоспособном. Степень родства и совместное проживание не имеют значения. Кроме того, за выполнение данной деятельности начисляется 1,8 пенсионного коэффициента ежегодно.

"Добровольное уплачивание страховых взносов предоставляет возможность самостоятельно обеспечить свою пенсию. В частности, это позволяет приобрести недостающие пенсионные коэффициенты и страховой стаж для граждан, за которых не уплачиваются страховые взносы. С помощью калькулятора приобретения индивидуальных пенсионных коэффициентов и стажа можно рассчитать необходимую сумму для достижения желаемых показателей", - отметили в Социальном фонде России.

Взносы на пенсионное страхование могут быть уплачены работающими за границей, если они желают получить российскую пенсию, а также самозанятыми с уплатой налога на профессиональный доход. Допускается также оплачивать взносы за безработных членов семьи.

С 1 февраля текущего года были увеличены выплаты "чернобыльцам", героям Советского Союза, героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ветеранам боевых действий и инвалидам на 7,4%. Также произошла индексация единого пособия, материнского капитала и единовременного пособия при усыновлении.

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