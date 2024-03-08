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· Ульяна Сенько

Пенсионеры остолбенели от размера новой пенсии: вы будете шокированы

Пенсионеры остолбенели от размера новой пенсии: вы будете шокированы

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В начале текущего года Россия внесла изменения в систему социальных выплат, касающихся пенсий, льгот и пособий. Эти изменения, которые начались в январе и феврале, продолжаются и в марте, касаясь еще двух категорий граждан.

Первая категория - лица, достигшие 80 лет. По достижении этого возраста фиксированная часть страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Это долгожданное улучшение финансового положения пожилых граждан, которые достигли этого возраста.

Вторая категория - лица с установленной I группой инвалидности. При совпадении обоих этих факторов предоставление надбавки будет производиться только по одному из оснований, и перерасчет не будет производиться дважды, пояснил юрист Елена Кузнецова.

Помимо этого, пожилым людям старше 80 лет полагается получение компенсации в размере 1200 рублей, с учетом районного коэффициента, если применим. Данная выплата предоставляется трудоспособному человеку, не имеющему места работы, и заботящемуся о нетрудоспособном.

Социальный фонд России подчеркнул, что добровольное уплачивание страховых взносов предоставляет возможность гражданам самостоятельно обеспечить свою пенсию. Это важно для тех, за кого не уплачиваются страховые взносы. С помощью калькулятора приобретения индивидуальных пенсионных коэффициентов можно рассчитать необходимую сумму для достижения желаемых показателей.

Взносы на пенсионное страхование могут быть уплачены работающими за границей, самозанятыми с уплатой налога на профессиональный доход, а также за безработных членов семьи.

Кроме того, с 1 февраля текущего года были увеличены выплаты «чернобыльцам», героям Советского Союза, героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, ветеранам боевых действий и инвалидам на 7,4%. Также произошла индексация единого пособия, материнского капитала и единовременного пособия при усыновлении.

Эти изменения в системе социальных выплат направлены на улучшение финансового благополучия граждан и обеспечение им достойного уровня жизни.

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