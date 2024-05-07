Пенсионеры ошарашены полученной пенсией за май

Выплаты за май приятно удивили многих российских пенсионеров. Хотя в этот период не ожидалось масштабной индексации пенсий, размер некоторых выплат оказался неожиданно высоким, вызвав положительные эмоции у части получателей.

В январе было произведено повышение страховых пенсий, а в апреле — социальные и государственные пенсии. Поэтому к маю серьезных изменений не планировалось. Однако некоторые пенсионеры обнаружили неожиданные прибавки на своих счетах.

Особенно приятной новостью были увеличенные выплаты для тех, кто недавно прекратил трудовую деятельность. Пенсионеры, уволившиеся в марте, получили пересчет всех пропущенных надбавок, которые не начислялись во время их работы. Например, пенсионерка Ольга Светлова получила в мае перерасчитанную сумму. Если ранее ее пенсия составляла 12 345 рублей, то после пересчета — 16 876 рублей. Также ей выплатили надбавку за период ожидания.

Пенсионерам, достигшим возраста 80 лет в апреле, добавили к пенсии 8100 рублей и предоставили дополнительные выплаты за период с дня рождения.

Пенсионные выплаты за май стали приятным сюрпризом для многих пенсионеров. Повышенные выплаты и перерасчеты дали надежду на финансовую поддержку тем, кто недавно уволился или достиг 80-летнего возраста.