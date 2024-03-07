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Пенсионеры, минутная готовность! Голикова озвучила новый размер пенсий, которые будут платиться с марта

Пенсионеры, минутная готовность! Голикова озвучила новый размер пенсий, которые будут платиться с марта

РИА Новости

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Согласно предложенному проекту бюджета пенсионного фонда, размер пенсии составит 18 521 рубль.

Заместитель председателя правительства РФ, Татьяна Голикова, заявила, что повышение пенсионных выплат будет осуществлено в соответствии с параметрами, установленными в бюджете. Чтобы получить страховую пенсию, гражданин должен соответствовать определенным обязательным условиям.


Во-первых, есть возрастной критерий. Женщины могут получить пенсию после достижения 60-летнего возраста, а мужчины - после достижения 65 лет. Однако данные ограничения вступят в силу только с 2028 года, на данный момент действует переходный период.

Во-вторых, для выхода на пенсию в 2024 году необходимо иметь трудовой стаж не менее 14 лет, а в 2025 году требование увеличится до 15 лет.

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