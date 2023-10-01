Пенсионеры ликуют: россиянам в возрасте сообщили о новом решении по деньгам

Борис Чернышев - депутат Госдумы, представил законопроект, который связан с пенсиями. Главная идея заключается в том, чтобы пожилым россиянам выплачивать 13-ю пенсию ежегодно.

Согласно законодательному предложению, этот дополнительный пенсионный выплаты будет производиться каждый год, причем непосредственно перед днем рождения пенсионера.

Чернышев сделал акцент на предполагаемых инфляционных условиях, которые Центробанк РФ прогнозирует в пределах 5-6,5% на текущий год.

Он выразил опасение о возможном отрицательном влиянии такого роста цен на финансовое положение пенсионеров. Учитывая данные Росстата, согласно которым средняя пенсия в России составляет около 19,4 тысячи рублей, многие пожилые люди могут столкнуться с трудностями в праздновании своего дня рождения. Введение 13-й пенсии станет для них дополнительной материальной поддержкой в этот особенный день.