Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Пенсионеры ликуют: они освобождаются от платы за капремонт и вывоз мусора - но есть важные нюансы

В России пенсионеры имеют доступ к ряду льгот, ...

YouTube

Подписаться в Telegram

В России пенсионеры имеют доступ к ряду льгот, которые значительно уменьшают их расходы на содержание жилья. Эти преференции направлены на снижение финансовой нагрузки старшего поколения, позволяя им поддерживать достойный уровень жизни.

Давайте подробнее ознакомимся с доступными льготами и порядком их применения.

Льготы по капитальному ремонту: основные моменты

Одной из ключевых мер поддержки является возможность получения компенсации или полного освобождения от оплаты взносов за капитальный ремонт. Вот основные критерии:

  • Обитатели жилья в аварийных домах освобождаются от взносов на капремонт.
  • Владельцы квартир в домах, сданных в эксплуатацию менее пяти лет назад, также имеют освобождение от этих платежей.
  • В домах, содержащих менее пяти квартир, взносы на капитальный ремонт не взимаются.
  • Пенсионеры старше 70 лет могут получать компенсацию 50% от взноса, а тем, кто старше 80 лет, полагается полная компенсация.
  • Дополнительные льготы предоставляются пенсионерам с государственными наградами или званиями.

Скидки на услуги вывоза мусора

Другая важная мера поддержки — скидки на услуги по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Подробности:

  • Льготники федерального уровня могут получить компенсацию за вывоз мусора.
  • В отдельных регионах действуют программы, предоставляющие значительные скидки на эту услугу.
  • При отсутствии в квартире можно оформить перерасчёт оплаты за период отсутствия.

Порядок получения льгот

Чтобы воспользоваться льготами, необходимо обратиться в местные службы социальной защиты или к управляющей компании с заявлением. Необходимо предоставить:

  • Паспорт;
  • Пенсионное свидетельство;
  • Документы о праве собственности на жилище.

Значение поддержки

Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг оказывает заметное влияние на бюджет старшего поколения. Меры поддержки по снижению этих расходов создают условия для улучшения уровня жизни пенсионеров.

Программы льгот для пенсионеров в области ЖКХ являются важной частью социальной политики в России. Понимание и активное использование этих льгот позволяют старшему поколению не только экономить средства, но и жить достойно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Новости России

22 часа назад

Т2 замораживает цены на тарифы навечно

тараканы как избавиться в домашних условиях

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 2 «Лады» после столкновения превратились в груду металла

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!

сантехник ремонт сантехники в Екатеринбурге

Новости Татарстана

22 часа назад

В Альметьевске вручили ордена Мужества родным 15 погибших на СВО бойцов

Новости Казани

день назад

Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Казань – Ульяновск

Новости Казани

день назад

Певица МакSим из Казани рассказала о личном в «Шоу Воли» на ТНТ

Новости Казани

день назад

1 декабря после жесткого ДТП умерла бабушка

Новости Татарстана

2 часа назад

Стоимость проезда по Вознесенскому тракту составит от 176 до 567 рублей
Новости Татарстана
3 дня назад

Мэру Бугульмы предъявили антикоррупционный иск

Закиров удивленн иску и пообещал предоставить к...

Новости Казани

час назад

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом

Новости России

3 часа назад

ВТБ: в течение пяти лет рынок электронной коммерции вырастет в пять раз

Новости Татарстана

3 часа назад

Гидрометцентр рассказал о причинах аномального декабрьского тепла в Татарстане

Новости Казани

5 часов назад

В Казани частично ограничат движение на улице Аделя Кутуя
В Татарстане почти 90% школьников едят фрукты е...
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане почти 90% школьников едят фрукты ежедневно

Новости Татарстана

6 часов назад

Арбитражный суд РТ обязал «Тулпар Эйр» выплатить 451 млн рублей своему бывшему директору

Новости Татарстана

18 часов назад

Мэр Нижнекамска просит молить бога, чтобы снег выпал дозированно

Новости Казани

день назад

На 6 улицах Советского района отключат воду
43% татарстанцев читают глянцевые журналы для с...
Новости России
4 дня назад

43% татарстанцев читают глянцевые журналы для снятия стресса