«Пенсионеры, которые ходят на работу получат прибавку»: в Госдуме приняли важное решение

Госдума рассмотрит законопроект, предложенный фракцией "Единая Россия", о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров. Если инициатива получит одобрение, то с 1 февраля 2025 года пенсии этой категории граждан будут вновь проиндексированы. Потенциально решение может коснуться около 8 миллионов россиян, что положительно скажется на их материальном благополучии.



В чем суть инициативы?



Как пояснил Владимир Васильев, возглавляющий фракцию "Единая Россия", законопроект разработан во исполнение поручения, данного президентом на Петербургском международном экономическом форуме. Цель законопроекта - поддержать пенсионеров, которые, несмотря на возраст, продолжают трудиться и вносить свой вклад в экономику страны. Васильев также отметил важную роль работающих пенсионеров как наставников для молодых специалистов.



Каковы ожидания?



Эксперты считают, что возобновление индексации пенсий позволит улучшить финансовое положение работающих пенсионеров, что может положительно сказаться на динамике потребительского спроса и укрепить экономику в целом. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал законопроект "законом Путина", подчеркнув таким образом, что данная инициатива исходит от главы государства и является проявлением заботы о старшем поколении.



Дальнейшие шаги



Законопроект будет рассмотрен Госдумой уже на следующей неделе. Эксперты предполагают живое обсуждение этого вопроса. Итоговое голосование продемонстрирует, насколько быстро изменения в пенсионном законодательстве могут быть приняты и вступить в силу.



Данная инициатива приковывает внимание к теме социальной защиты работающих пенсионеров – людей, которые, несмотря на возраст, продолжают активно трудиться. Решение о возобновлении индексации их пенсий может стать важным шагом в направлении повышения их уровня жизни и признания их вклада в развитие страны.