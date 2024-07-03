Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в России с 1 июля

В рамках новых государственных инициатив, Россия предпринимает значительные шаги для поддержки своих граждан, особенно уязвимых категорий.

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин объявил о планах правительства повысить на 10 процентов минимальную заработную плату, прожиточный минимум и страховые пенсии для неработающих пенсионеров, начиная с июля 2024 года.

Значительные изменения для пенсионеров и инвалидов

Согласно новому постановлению, пенсионеры, достигшие 80 лет, а также лица с установленной первой группой инвалидности получат увеличение фиксированной выплаты на 100%. Однако, важно отметить, что если человек одновременно относится к обеим категориям, дополнительное увеличение не предусмотрено — повышение происходит либо по одному, либо по другому основанию.

Улучшение условий для всех граждан

Общие граждане также столкнутся с изменениями: с начала июля текущего года они смогут влиять на размер своих будущих пенсий. На государственном портале доступны специализированные калькуляторы, которые позволяют рассчитать индивидуальные пенсионные коэффициенты и определить оптимальный размер добровольных взносов для увеличения пенсионных выплат.

Эти меры направлены на улучшение качества жизни россиян, обеспечение их финансовой стабильности и поддержку в ответ на изменения в экономических условиях страны. Правительство подчеркивает свою приверженность к обеспечению достойного уровня жизни для всех категорий граждан, особенно для тех, кто наиболее нуждается в поддержке, сообщает progoroduhta.