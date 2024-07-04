Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в РФ с июля

Правительство России усиливает поддержку граждан в условиях экономических вызовов. Михаил Мишустин анонсировал ряд важных изменений, которые вступят в силу с июля 2024 года.

Пенсии, МРОТ, прожиточный минимум: рост на 10%

Как сообщает progoroduhta, МРОТ вырастет на 10%. Вместе с ним увеличится и прожиточный минимум, что положительно скажется на уровне жизни.

Неработающих пенсионеров ждет повышение страховых пенсий – также на 10%. Это коснется миллионов граждан и поможет им справиться с ростом цен.

Особая забота о самых незащищенных

Правительство уделило особое внимание пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы – для них предусмотрено повышение фиксированной выплаты к пенсии сразу на 100%! Важно: если гражданин подпадает под обе категории, доплата начисляется только один раз.

Планируем пенсию сами: новые возможности на Госуслугах

С июля все граждане смогут воспользоваться специальными калькуляторами на портале Госуслуг. С их помощью можно будет рассчитать свой пенсионный коэффициент и определить размер добровольных взносов, чтобы увеличить будущую пенсию.

Главный посыл – поддержка каждого

Эти меры – часть стратегии правительства, направленной на повышение уровня жизни всех россиян и обеспечение социальной защищенности, особенно в период экономической нестабильности.