Пенсионеры готовы расцеловать Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в РФ с июля
flectone.ru
Правительство России усиливает поддержку граждан в условиях экономических вызовов. Михаил Мишустин анонсировал ряд важных изменений, которые вступят в силу с июля 2024 года.
- Пенсии, МРОТ, прожиточный минимум: рост на 10%
Как сообщает progoroduhta, МРОТ вырастет на 10%. Вместе с ним увеличится и прожиточный минимум, что положительно скажется на уровне жизни.
Неработающих пенсионеров ждет повышение страховых пенсий – также на 10%. Это коснется миллионов граждан и поможет им справиться с ростом цен.
- Особая забота о самых незащищенных
Правительство уделило особое внимание пенсионерам старше 80 лет и инвалидам первой группы – для них предусмотрено повышение фиксированной выплаты к пенсии сразу на 100%! Важно: если гражданин подпадает под обе категории, доплата начисляется только один раз.
- Планируем пенсию сами: новые возможности на Госуслугах
С июля все граждане смогут воспользоваться специальными калькуляторами на портале Госуслуг. С их помощью можно будет рассчитать свой пенсионный коэффициент и определить размер добровольных взносов, чтобы увеличить будущую пенсию.
- Главный посыл – поддержка каждого
Эти меры – часть стратегии правительства, направленной на повышение уровня жизни всех россиян и обеспечение социальной защищенности, особенно в период экономической нестабильности.
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