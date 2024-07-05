Пенсионеры готовы расцеловать Михаила Мишустина: он утвердил новое повышение всех пенсий в РФ с июля

В ответ на текущие экономические сложности, российское правительство под руководством премьер-министра Михаила Мишустина анонсировало серию мер, направленных на поддержку населения, которые начнут действовать с июля 2024 года.

Эти инициативы охватывают увеличение пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ), и прожиточного минимума, что должно существенно повысить жизненный уровень граждан.

Увеличение МРОТ и прожиточного минимума

Информация от progoroduhta подтверждает, что МРОТ увеличится на 10%, а с ним и прожиточный минимум, что обещает улучшение финансового благосостояния граждан. Это повышение представляет собой значительный шаг в сторону обеспечения более высокой экономической стабильности для населения.

Повышение пенсий для неработающих пенсионеров

В качестве дополнительной меры поддержки, неработающие пенсионеры испытают 10-процентное увеличение страховых пенсий. Это изменение затронет миллионы граждан, предоставляя им дополнительные средства для справления с повышением стоимости жизни.

Фокус на поддержку уязвимых групп

Особое внимание уделяется самым уязвимым слоям населения, включая пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы. Для этих групп предусмотрено увеличение фиксированной выплаты к пенсии на 100%, что является значительной поддержкой в их ежедневной жизни.

Планирование пенсий через Госуслуги

Инновационное введение в планы правительства — использование портала Госуслуг для пенсионного планирования. Начиная с июля, граждане смогут использовать специализированные калькуляторы для расчёта пенсионных коэффициентов и определения размера добровольных взносов.

Эти нововведения отражают стремление правительства России к созданию более стабильного и справедливого общества. Увеличение МРОТ и пенсий, а также особая поддержка для уязвимых групп — все эти меры способствуют не только повышению уровня жизни, но и укреплению социальной защиты населения. Подобные инициативы показывают, что правительство активно работает над тем, чтобы обеспечить каждому гражданину возможность жить достойно, даже в условиях экономических нестабильностей.