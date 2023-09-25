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· Алина Алмакаева

Пенсионеров в России огорошили большой индексацией — пересчитают с 2016 года

Пенсионеров в России огорошили большой индексацией — пересчитают с 2016 года

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Работающие пенсионеры получили замечательную новость – пенсии будут значительно увеличены благодаря скорой индексации. Законопроект, который вносит изменения в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях" и предусматривает пересчет выплат, уже направлен в Государственную думу. Документ с полным текстом можно найти на сайте ведомства.

Суть законопроекта заключается в том, чтобы восстановить индексацию фиксированной выплаты к страховой пенсии и соответственно скорректировать размер самой пенсии в зависимости от изменения пенсионного коэффициента для работающих инвалидов. Пересчет должен начаться с 1 января 2024 года, учитывая индексацию за период с 2016 по 2023 годы.

В соответствии с авторами законопроекта, отказ от индексации пенсий работающим инвалидам приводит к нежелательным последствиям, таким как стимул к прекращению трудовой деятельности, поскольку размер пенсий работающих инвалидов на 25% ниже, чем у нетрудоспособных инвалидов.

Депутаты обратили внимание на то, что инвалиды активно уплачивают страховые взносы во внебюджетные фонды и налог на доходы физических лиц с заработной платы. По этой причине сокращение числа работающих инвалидов приводит к несчастью во внебюджетных фондах и региональных бюджетах.

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