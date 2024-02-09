Пенсионеров, которые живут только на пенсию, ждет весьма неприятный сюрприз уже в феврале

Пенсионеры, живущие на ежемесячные выплаты, пенсии, получили значимую информацию о нововведениях, которые напрямую влияют на их благосостояние.

Согласно высказыванию Анастасии Киреевой, эксперта в области пенсионных вопросов, старшему поколению теперь доступна возможность запросить дополнительные выплаты, предоставляемые в различных регионах.

Как отмечает Киреева, речь идет о компенсации за проведение газификации жилья. Такие выплаты уже давно осуществляются на федеральном уровне, однако, как правило, они доступны лишь определенным категориям граждан, таким как ветераны или инвалиды, и размер таких выплат составляет 100 000 рублей.

В последнее время ситуация в сельских районах значительно улучшилась, и теперь право на получение таких выплат распространяется и на обычных пенсионеров.

При этом учитываются и другие условия, включая место проживания. Пенсионеры должны проживать одни или с членами семьи, не имеющими основного источника дохода. Общий доход заявителя на компенсацию не должен превышать 40 000-45 000 рублей. Таким образом, данное пособие подходит для большинства пожилых людей.

В нескольких регионах Российской Федерации недавно ввели подобные выплаты, среди которых Кубань. В Хабаровске размер такой помощи может достигать 150 000 рублей, однако только для нетрудоспособных граждан, сообщили в «Нашей газете».