Пенсионеров, которые живут только на пенсию, ждет удивительный сюрприз уже в феврале

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила о значимых изменениях, которые затрагивают финансовое положение пожилых людей, живущих на пенсии без дополнительных источников дохода.

Она отметила, что пожилые люди теперь могут рассчитывать на новые выплаты, доступные в различных регионах. Киреева пояснила, что речь идет о компенсационных выплатах за загазованность жилых помещений, которые уже давно осуществляются на федеральном уровне, но ранее доступ к ним имели лишь некоторые категории льготников, такие как ветераны и инвалиды. Размер таких выплат может быть равен до 100 000 рублей.

Однако последние изменения позволяют обычным пенсионерам получать подобные выплаты, особенно в сельской местности. Например, в Якутии уже начали предлагать такие меры поддержки при простых условиях.

Муниципалитеты выражают готовность оказывать денежную поддержку на газификацию пенсионерам, у которых доход ограничивается только пенсией. Учитываются также другие условия, включая место жительства и общий доход семьи. Например, общий доход не должен превышать 40 000-45 000 рублей. Такие меры призваны облегчить финансовое бремя для пожилых граждан Российской Федерации.

В регионах, таких как Кубань и Хабаровск, такие льготы также введены недавно, хотя суммы и условия могут различаться в зависимости от субъекта России, пишет ngnovoros.